Capitals und Verfolger KAC siegten in EBEL

Vom Spitzenquartett der Erste Bank Eishockey Liga haben am Dienstag nur Tabellenführer Vienna Capitals und Verfolger KAC gepunktet. Die Caps setzten sich in Znojmo mit 2:1 nach Verlängerung durch, die Klagenfurter besiegten in Graz die 99ers mit 4:1. Die Black Wings Linz (4:8 bei Fehervar) und Red Bull Salzburg (3:4 in Innsbruck) blieben punktlos.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Eishockey