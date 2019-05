Carapaz als Giro-Spitzenreiter in zweiten Ruhetag

Richard Carapaz geht als Führender des Giro d'Italia in den zweiten Ruhetag. Der am Vortag mit einem Solosieg ins Rosa Trikot gefahrene Ecuadorianer baute seinen Vorsprung am Sonntag auf Klassikerterrain von Ivrea nach Como (232 km) gegenüber Topfavorit Primoz Roglic auf 47 Sekunden aus. Der drittplatzierte Vincenzo Nibali verkleinerte seinen Rückstand auf den Slowenen indes auf eine Minute.

SN/APA (AFP)/LUK BENIES Carapaz baute seinen Vorsprung aus