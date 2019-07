Casillas übernimmt nach Infarkt Posten in Portos Teamleitung

Spaniens Torhüterlegende Iker Casillas wird nach seinem Herzinfarkt vorerst nicht aufs Spielfeld zurückkehren. Der 38-Jährige werde einen Posten in der Teamleitung übernehmen, "während er sich von den gesundheitlichen Problemen erholt", teilte der FC Porto am Montag mit. "Ich werde etwas anderes machen als das, was ich normalerweise gemacht habe, nämlich auf dem Spielfeld zu sein", sagte Casillas.

SN/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA Casillas kehrt vorerst nicht aufs Spielfeld zurück