Der britische Radstar Mark Cavendish ist am Pfeifferschen Drüsenfieber, das durch den Epstein-Barr-Virus ausgelöst wird, erkrankt. Wie sein Team Dimension Data am Mittwoch mitteilte, muss sich der Ex-Weltmeister erholen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Der 33-jährige Sprinter hatte in dieser Saison, die auch durch Sturzverletzungen geprägt war, nicht an frühere Erfolge anknüpfen können.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ