Cerny gewinnt Auftakt-Zeitfahren bei Tour de Romandie

Der tschechische Radprofi Josef Cerny hat das Auftakt-Zeitfahren der 76. Tour de Romandie gewonnen. Der Profi von Soudal - Quick Step siegte am Dienstag beim Prolog über 6,8 km in Port-Valais am Ufer des Genfersees mit einer Zeit von 7:25 Minuten eine Sekunde vor Zeifahr-Weltmeister Tobias Foss aus Norwegen und dem Franzosen Remi Cavagna. Als bester Österreicher platzierte sich Rainer Kepplinger (+13 Sek.) auf Platz 19.

Die traditionelle Rundfahrt durch die Westschweiz umfasst sechs Etappen und endet am Sonntag in Genf. Beim Vorbereitungsrennen auf den Giro d'Italia ab 6. Mai fährt allerdings keiner der Topfavoriten auf den Gesamtsieg mit.