Was mit Anfeuerungstruppen im US-Sport begann, ist heute knallharter Leistungssport. Österreich mischt an der Weltspitze mit - und auch Männer sind willkommen.

Cheerleading in Vollendung, präsentiert von den Danube Dragons.

Sie tanzen in kurzen Röckchen, schwingen in ihren Händen bunte Puschel und begeistern als Pausenfüller beim Sport in erster Linie das männliche Publikum: Das ist die Vorstellung, die man gemeinhin von Cheerleadern hat. Ein ganzes Film- und Fernsehserien-Genre lebt von ...