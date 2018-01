Chelsea 0:0 gegen Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal-Hinspiel

Chelsea und Arsenal haben sich am Mittwochabend im Londoner Fußball-Derby neuerlich mit einem Unentschieden getrennt. Im Rennen um einen Platz im Finale des Ligacups ist nach dem torlosen Remis weiterhin alles offen, das Rückspiel geht am 24. Jänner im Emirates Stadium über die Bühne. Chelsea hatte im Hinspiel an der eigenen Stamford Bridge die besseren Momente, konnte aber kein Kapital schlagen.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Keine Tore im Hinspiel