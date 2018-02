Chelsea-Coach Conte nach Pleite gegen Watford angezählt

Trainer Antonio Conte hat die Gerüchte um seinen vorzeitigen Abschied beim englischen Fußball-Meister Chelsea weiter angeheizt. Selbst zurücktreten will er jedoch nicht. "Ich arbeite. Wenn das genügt, ist es in Ordnung", sagte Conte am Montag sichtlich angefressen nach dem 1:4 seines Teams bei Watford, dem Club von ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl sowie von Goalie Daniel Bachmann.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Antonio Conte nach weiterer Blamage unter Druck