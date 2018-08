Chelsea in England wie Prödl-Club Watford noch makellos

Chelsea ist in der englischen Fußball-Premier-League weiter makellos unterwegs. Die "Blues" setzten sich am Sonntag 2:1 in Newcastle durch und lagen nach drei Runden und neun Punkten auf Platz zwei punktegleich mit Tabellenführer Liverpool.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Chelsea machte in Newcastle drei Punkte