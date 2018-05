Chelsea nach 1:0 über Manchester United FA-Cup-Sieger

Chelsea hat zum achten Mal den englischen Fußball-FA-Cup gewonnen. Die "Blues" gewannen am Samstag das Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Manchester United mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Eden Hazard in der 22. Minute aus einem Elfmeter. United war in der zweiten Hälfte das bessere Team, vergab aber durch Marcus Rashford und Paul Pogba gute Chancen.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Chelsea holte sich den FA-Cup