Chelsea siegte in Southampton mit 3:0

Chelsea ist auch nach der 8. Runde der englischen Fußball-Premier-League ungeschlagen. Die Londoner gewannen am Sonntag in Southampton mit 3:0 (1:0) und setzten sich für knapp zwei Stunden an die Tabellenspitze. Das Team des italienischen Trainers Maurizio Sarri gewann vor allem dank des überragenden Eden Hazard, der mit seinem siebenten Saisontreffer für die Führung sorgte (30. Minute).

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Morata sei Dank