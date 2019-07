Chinas Athleten überragend: Yang Jian holte Turm-Gold

In der Königsdisziplin hat Yang Jian am WM-Schlusstag der Wasserspringer in Gwangju für China das Dutzend voll gemacht. Sein Triumph vom Turm war gleichbedeutend mit der zwölften chinesischen Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Südkorea.

SN/APA (AFP)/ED JONES Yang Jian holt für China die zwölfte Goldmedaille