ÖFB-Legionär Christopher Trimmel wird auch in der neuen Saison der deutschen Fußball-Bundesliga Union Berlin als Kapitän anführen. Der 36-jährige Außenverteidiger aus dem Burgenland, der seit 2014 bei den "Eisernen" spielt, geht damit in seine sechste Amtszeit, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

BILD: SN/APA (DPA)/ANDREAS GORA Urgestein Trimmel bleibt Union-Kapitän