Cleveland hofft auf LeBron-Show auch gegen Golden State

Zum vierten Mal in Serie treffen die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers im NBA-Finale aufeinander. Noch nie waren die Warriors um Stephen Curry und Kevin Durant so klar favorisiert wie vor der in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ) beginnenden "best of seven"-Serie. Doch auch noch nie präsentierte sich Cavs-Superstar LeBron James im Play-off bisher so stark wie heuer.

SN/APA (AFP/GETTY)/Maddie Meyer LeBron zeigte in den letzten Wochen eine sensationelle Leistung