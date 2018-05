Cleveland schaffte 3:3-Ausgleich gegen Boston

Die Cleveland Cavaliers haben im Eastern-Conference-Finale der NBA den 3:3-Ausgleich gegen die Boston Celtics geschafft. Basketball-Superstar LeBron James, der 46 Punkte erzielte, führte den Vizemeister am Freitag zum 109:99-(54:43)-Heimsieg über den Rekordchampion, der in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr MESZ/live DAZN) im Entscheidungsspiel der "best of seven"-Serie vor eigenem Publikum antritt.

SN/APA (GETTY)/Jason Miller Die Cleveland-Spieler freuen sich über den Ausgleich