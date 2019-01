Co-Gastgeber Deutschland im Handball-WM-Halbfinale

Co-Gastgeber Deutschland hat so wie der spielfreie Titelverteidiger Frankreich am Montag das Halbfinale der Handball-WM erreicht. Die DHB-Auswahl setzte sich in Köln gegen Kroatien mit 22:21 (11:11) durch und ist mit 7 Punkten in Hauptrundengruppe I ebenso wie die Franzosen (7) nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Der zweite Gastgeber Dänemark muss noch bis Mittwoch warten.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Halbfinale! Grenzenlose Freude bei Deutschlands Handballern