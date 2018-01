Coach Nagelsmann sieht sich weiter in Hoffenheim

Trotz aller Spekulationen über einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder Bayern München sieht sich Trainer Julian Nagelsmann zumindest in der nächsten Saison noch beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. "Wenn Dietmar Hopp und Hansi Flick möchten, dass ich den Vertrag erfülle, dann erfülle ich den", sagte der 30-Jährige in einem Interview der "Heilbronner Stimme".

Nagelsmann ist vertraglich noch bis 2021 an seinen Verein gebunden. Eine Ausstiegsklausel in diesem Kontrakt sieht jedoch vor, dass er die TSG bereits im Sommer 2019 verlassen kann. Der Trainer-Jungstar wurde zuletzt vor allem mit einem Engagement bei Dortmund in Verbindung gebracht, wo derzeit Peter Stöger als Betreuer arbeitet.

(Apa/Dpa)