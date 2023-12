Colts feiern mit Raimann dramatischen Sieg bei den Titans

Die Indianapolis Colts haben mit Football-Export Bernhard Raimann in einem dramatischen Divisions-Duell bei den Tennessee Titans den vierten NFL-Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft um Offensive Tackle Raimann setzte sich in Nashville mit 31:28 nach Verlängerung durch und hat damit weiter gute Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Für die Colts war es der siebente Erfolg im zwölften Saisonspiel, für die Titans die achte Niederlage.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/W Raimann (79) blockte erfolgreich für Minshew

Zum Matchwinner in der Verlängerung wurde Colts-Quarterback Gardner Minshew, der kurz vor Schluss mit einem Touchdown-Pass über vier Yards zu Wide Receiver Michael Pittman die Begegnung in der AFC South entschied. Raimann spielte eine solide Partie ohne Fehler, Star-Runningback Jonathan Taylor fehlte bei den Colts aufgrund einer Daumenverletzung. Beim Stand von 25:25 hatte Titans-Kicker Nick Folk einen Extrapunkt-Versuch nach einem Touchdown vergeben, wodurch das Spiel in einer spannenden Schlussphase in die Verlängerung ging. Zuvor hatten die Colts zwei Punts der Titans geblockt, die Gastgeber verwandelten indes einen Two-Point-Conversion-Versuch der Colts dank einer Interception zu einem eigenen Zwei-Punkte-Gewinn. In der Verlängerung kickte Folk ein 46-Yard-Fieldgoal zur 28:25-Führung. Den Ball zum Kick hielt erneut Ersatz-Quarterback Ryan Tannehill, da sich Titans-Punter und -Holder Ryan Stonehouse verletzt hatte. Kurz darauf sorgte Minshew mit seinem zweiten Touchdown-Pass für die Entscheidung. Die New England Patriots um Star-Trainer Bill Belichick lieferten gegen die Los Angeles Chargers hingegen erneut eine schwache Vorstellung ab und kassierten mit einem 0:6 die zehnte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Die Miami Dolphins zeigten beim 45:15 bei den Washington Commanders unterdessen erneut ein Offensivspektakel und feierten ihren neunten Saisonsieg.