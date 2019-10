Comeback von Tiger Woods in Japan nach Knieoperation

Tiger Woods kehrt in dieser Woche nach einem weiteren Eingriff an seinem linken Knie auf die internationale Golf-Bühne zurück. Nach einer Exhibition am Montag, bei der er hinter Jason Day Zweiter wurde, bestreitet der US-Star in Chiba (Japan) ab Donnerstag das zur US-PGA-Tour zählende Zozo Championship. Er sei "genau im Plan" sagte der 43-Jährige vor seinem Comeback nach zweimonatiger Zwangspause.

SN/APA (AFP)/TOSHIFUMI KITAMURA Tiger ist zurück