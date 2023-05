Conny Stöckl-Moser auch nach der Babypause beim Salzburger Frauenlauf siegreich

Es war diesmal ein knappes Rennen für die Seriensiegerin des Salzburger Frauenlaufs. Conny Stöckl-Moser hatte am Ende aber wieder die Nase vorn.

Mehrere hundert Frauen haben am Freitag die Lauffestspiele der Mozartstadt stimmungsvoll gestartet. Beim Salzburger Frauenlauf ging es den meisten nicht um Rekordzeiten, sondern um gemeinsame Bewegung in guter Stimmung.

Nach dem Aufwärmen zu Salsa-Rhythmen im Volksgarten fiel der Startschuss. Conny Stöckl-Moser, die im Vorjahr bereits schwanger das Rennen gewonnen hatte, musste heuer härter um ihren Sieg kämpfen als gewohnt. Die Pinzgauerin vom SC Leogang legte die 5,5 Kilometer entlang der Salzach in 19:31 Minuten zurück.

Die Plätze zwei und drei bei Frauenlauf gingen an Annika Leineweber, die nur sechs Sekunden Rückstand auf Stöckl-Moser hatte, und Anna Thaumiller von der SG Schönau, in 20:02 Minuten zugleich Schnellste der U20-Kategorie.

Auf Conny Stöckl-Moser warteten im Ziel bereits Ehemann Andreas und ihr acht Monate alter Sohn Adrian. Die Pinzgauerin zeigte sich zufrieden mit ihrer Rückkehr auf die Laufbühne nach der Babypause. Im Dezember will die Pinzgauerin gemeinsam mit ihrem Mann Andreas den Valencia-Marathon laufen. Zunächst aber wird sie bereits am Sonntag zusammen mit ihrem Mann den Halbmarathon in Salzburg in Angriff nehmen.

Der Samstag gehört im Volksgarten ganz den Kleinen, sie werden bei Mini- und Junior-Marathon alles geben und können bei der Bunten Sportpalette viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Außerdem steigt der Inklusionslauf OneMileForASmile.

Am Sonntag geht es um 8.45 Uhr mit dem 10-Kilometer-Lauf los, um 9 Uhr haben Marathon- und Halbmarathonläufer ihren Startschuss.

Lauffestspiele - der Zeitplan

Samstag, 20 Mai

8.30 Uhr: Cup&Cino Frühstückslauf (Eisarena Volksgarten)

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

12 bis 19 Uhr: Bunte Sportpalette (Volksgarten)

15.15 Uhr: Mini-Marathon und Junior-Marathon (Volksgarten)

18.30 Uhr: #OneMileForASmile Inclusion Run by Coca-Cola (Volksgarten)

20 bis 21.30 Uhr: Integrations-Party mit DJ



Sonntag, 21. Mai

8.45 Uhr: Start Hervis-10K CityRun (Hofstallgasse)

9.00 Uhr: Start Salzburg Marathon, Sparkasse Halbmarathon (Griesgasse)

9.10 Uhr: Start Powerade Staffelmarathon (Griesgasse)

ab 9.15 Uhr: Zieleinläufe (Hofstallgasse)

ab 10 Uhr: Flower Ceremonies

ca. 16.30 Uhr: Veranstaltungsende

Alle Informationen:

www.salzburg-marathon.at