Corona bremst Volleyballerinnen schon wieder

Positive Fälle im Team: PSVBG Salzburg musste das Bundesligaspiel gegen Innsbruck absagen.

Salzburgs Volleyballerinnen und Corona, Teil 2: Auch in der laufenden Saison ärgert das Virus die Bundesligamannschaft von PSVBG Salzburg wieder. Das für den Freitag angesetzte Heimspiel gegen TI-volley Innsbruck musste wegen aktueller positiver Fälle im Salzburger Team abgesagt werden. Teamarzt Thomas Sinnißbichler erteilte der Mannschaft ein Spielverbot. Weitere Ansteckungen sollten unbedingt vermieden werden. Leider können die PSV Damen heute nicht gegen Innsbruck antreten. Auf Grund zweier positiver Coronafälle im Kader erteilte der Teamarzt ein Spielverbot, um weitere Ansteckungen zu vermeiden.

Alle betroffenen Spielerinnen seien vollständig geimpft, hieß es vom Club. Trotzdem wiesen sie Symptome auf, womit sie für das Mannschaftstraining vorerst ausfallen. "Schade, dass wir durch so etwas ausgebremst werden", sagte Trainer Uli Sernow. ,"Aber die Gesundheit jeder einzelnen geht natürlich vor." Er hofft auf milde Verläufe und eine rasche Rückkehr ins Teamtraining. Bereits in den vergangenen Wochen hatten grippebedingte Ausfälle die Salzburgerinnen geschwächt, dazu kam eine Fingerverletzung bei Angreiferin Patricia Maros. Nicht zuletzt wegen der angespannten Personalsituation verzeichnete die PSVBG auch einen sportlichen Durchhänger mit drei Niederlagen ohne Satzgewinn in Folge. In der Tabelle rangieren Ann Richards und Co. derzeit nur auf dem siebten Platz.

Sernow sagt: "Es heißt für uns, neben den Spielen alle Präventionsmaßnahmen weiter sehr gut umzusetzen und weitere Ausfälle zu vermeiden." Der Coach und Vereinsobmann verfügt bereits über eine gewisse Routine mit solchen Situationen. Exakt vor einem Jahr kam die Volleyball-Bundesliga ebenfalls wegen Corona zeitweise zum Stillstand. Die Salzburgerinnen mussten damals wegen des Tennengau-Lockdowns und später wegen positiver Fälle im eigenen Team gleich drei Spiele in Folge absagen. Die Meisterschaft wurde später trotz aller Hindernisse wie geplant fertiggespielt.