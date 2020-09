Corona lässt im Sport nur Verlierer zurück

das Licht am Ende des Tunnels erweist sich in Sachen Corona für manche als Schnellzug, der einem mit rasendem Tempo entgegenkommt. Im Fußball-Unterhaus ist die Hoffnung auf Normalisierung der Angst vor einem Meisterschaftsabbruch gewichen, wie SN-Fußballexperte Thomas Gottsmann in zahlreichen Gesprächen heraushören konnte. Und der Ärger ist groß bei den Funktionären im Amateurbereich. Während sie sich nach Kräften bemühen, alles gegen eine Ausbreitung des Virus zu tun, haben Eishockey-Jungprofis der Red-Bull-Akademie mit einer Auswärtsfahrt nach Tschechien einen Cluster ausgelöst, der über Schulen gleich auch die Fußball-Regionalliga erfasste.

Die Mannschaft von Jesse Marsch muss im Play-off zur Champions League in Israel antreten, obwohl das ganze Land derzeit zur Eindämmung der Pandemie lahmgelegt ist. Wie das Leben in so einem Umfeld ist, hat SN-Redakteur Michael Unverdorben bei Israels Teamchef Willi Ruttensteiner erfragt.

Im Rückspiel daheim nächste Woche werden Andreas Ulmer und Co. vor leeren Rängen spielen müssen. In der Meisterschaft entscheidet das Los über die Zuschauerplätze. Dass sich der Club die entgangenen Einnahmen teilweise über kräftige Aufpreise von den Fans zurückholt, hielt SN-Redakteur Alexander Bischof erst für einen Scherz. Aber erboste Dauerkartenbesitzer machten in Telefonaten deutlich, dass ein Stadionbesuch für sie vorerst kein Thema mehr sein wird.

Corona hinterlässt nur Verlierer, auch im Wintersport. Die großen Weltcup-Spektakel werden heuer voraussichtlich als Geisterbewerbe stattfinden. Für einen ehemaligen Skispringer haben längst ganz andere Dinge Priorität: Lukas Müller hat sich nach einem schweren Sturz und einer inkompletten Querschnittlähmung buchstäblich Schritt für Schritt zurückgekämpft. Inzwischen erklimmt er sogar schon Berge. Stephanie Rausch hat ihn begleitet und festgestellt: Manchmal ist das Licht am Ende des Tunnels doch ein Hoffnungsschimmer.

Gute Unterhaltung beim Lesen wünscht



Gerhard Öhlinger