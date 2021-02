Corona macht Tirol-Reise für Volleyballerinnen zum Abenteuer

PSVBG Salzburg startet bei TI-Volley in Innsbruck ins Bundesliga-Play-off.

Etliche tausend Kilometer spult ein Volleyballteam in der Bundesliga jedes Jahr auf Auswärtsreisen ab. Und doch gibt es immer noch neue Abenteuer zu erleben bei Fahrten durch Österreich. Corona und Tiroler Reisebeschränkungen sei dank: Das Frauenteam von PSVBG Salzburg ist jedenfalls am Samstag für die Anreise zum ersten Viertelfinale gegen TI-Volley in Innsbruck auf alles gefasst.

Mit negativen Coronatests und Spitzensportler-Nachweis im Gepäck geht's auf Tour via Bischofshofen und Zell am See - das deutsche Eck fällt derzeit ...