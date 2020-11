Corona-Welle traf auch Salzburgs Volleyballerinnen

PSVBG Salzburg muss die Begegnungen gegen Hartberg in der Bundesliga und gegen Sokol/Post im Cup verschieben.

Es ist kompliziert - auf diesen Nenner lässt sich die Situation in der Volleyball-Bundesliga der Frauen bringen. Bis Freitag früh hoffte man bei der PSVBG Salzburg eines von nur zwei verbliebenen Spielen der 7. Runde bestreiten zu können. Nun ist auch im Team von Trainer Uli Sernow ein positiver Covid-19-Fall aufgetreten. Die Partie gegen Hartberg am Samstag und das Cup-Viertelfinale am Sonntag bei Sokol/Post Wien wurden verschoben. Die Spielerinnen wurden in Quarantäne geschickt.

Drei weitere Begegnungen waren wegen ...