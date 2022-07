Coronavirus riss Prettner/Flachberger aus EM-Medaillenträumen

Nachdem Keanu Prettner und Jakob Flachberger stark in die 49er-EM in Aarhus (DEN) gestartet waren, mussten sie am zweiten Wettfahrtag passen: Nach positiven Covid-19-Tests ist die Regatta für sie vorbei.

SN/candidate sailing | dominik matesa Daheimbleiben statt Segeln hieß es für Keanu Prettner und Jakob Flachberger.

Keanu Prettner und Jakob Flachberger vom UYC Wolfgangsee verbuchten am Dienstag einen furiosen Auftakt und belegten in ihrer Flotte zwei vierte und einen zweiten Platz. Im Zwischenklassement bedeutet dies den dritten Zwischenrang unter den 93 Teilnehmer. Am Mittwoch wurden die beiden Toptalente jäh aus ihren Träumen gerissen. Sie wurden - wie auch Nacra-17-Vorschoterin Tanja Frank - positiv auf Corona getestet. Das Trio wurde vom übrigen Team isoliert.