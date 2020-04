Coronavirus stoppt Traditionsturnier - British Open abgesagt

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch eines der traditionsreichsten Golf-Turniere der Welt gestoppt. Nach dem Aus des Tennis-Klassikers in Wimbledon sind jetzt auch die British Open ersatzlos gestrichen worden. Die 149. Auflage wird in diesem Jahr an keinem anderen Termin nachgeholt, teilten die Organisatoren am Montag mit. Das Top-Turnier soll nun im Juli 2021 stattfinden.

SN/APA (AFP/Archiv)/PAUL ELLIS Das abgesagte Turnier wird heuer nicht nachgeholt