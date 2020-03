Coronavirus: Was im Sport abgesagt wird, was verschoben wird

Das neuartige Coronavirus hat erstmals zur Absage einer großen Sportveranstaltung in den USA geführt und Tennis-Fans und -Spielern eines der beliebtesten Turniere genommen. Lesen Sie im Überblick, welche Events sonst noch betroffen sind.

Wegen eines bestätigten Covid-19-Falls in der Region findet das für die kommenden beiden Wochen geplante kombinierte Damen- und Herren-Turnier im amerikanischen Indian Wells nicht statt. Das gaben die Veranstalter um Turnierdirektor Tommy Haas am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Am Montag hätte die Qualifikation begonnen. "Wir sind sehr enttäuscht, dass das Turnier nicht stattfinden wird, aber die Gesundheit und Sicherheit der Leute vor Ort, Fans, Spielern, Helfern, Angestellten, Verkäufern und allen, die an dieser Veranstaltung beteiligt sind, ist von größter Bedeutung", sagte Haas. "Wir sind darauf vorbereitet, das Turnier zu einem anderen

Auslöser für die Absage war ein bestätigter Covid-19-Fall im Riverside County und der daraufhin ausgerufene Gesundheitsnotstand des zuständigen Gesundheitsamtes. Details zur erkrankten Person gab es keine.

Fußball

Italien: Spiele der Serie A wurden entweder verschoben oder finden ohne Zuschauer statt. So gab es beim Schlager von Meister Juventus gegen Inter Mailand am Sonntag leere Ränge.

Schweiz: Die Super League hat bis 15. März alle Spiele abgesagt.

China: Alle Spiele der Super League, aber auch die Partien in der asiatischen Champions League mit SIPG aus Shanghai, dem Club von ÖFB-Star Marko Arnautovic, sind vorerst verschoben.

UEFA Champions League: Die nationalen Gesundheitsbehörden entscheiden. Paris SG muss gegen Dortmund am Mittwoch vor leeren Rängen spielen, ebenso Valencia gegen Atalanta Bergamo am Dienstag.

Deutschland: Noch ist offen, ob die Bundesliga reagiert. Über das Mittwoch-Nachtragsspiel von Mönchengladbach gegen Köln wird erst am Dienstag entschieden. Da das am stärksten von Corona-Fällen betroffene Bundesland Nordrhein-Westfalen allein sieben Bundesligaclubs stellt, plädieren Politiker für Spiele vor leeren Rängen. Das würde auch das Revierderby von Dortmund gegen Schalke kommenden Samstag betreffen.

Rumänien: Sämtliche wichtigen Fußballspiele finden ohne Zuschauer statt.

Südkorea: Der Ligastart wurde vorerst verschoben.

WM-Qualifikation Asien: Alle für März und Juni geplanten Spiele wurden verschoben. Auch die japanische J-League wird bis Ende März pausieren.



In Herzliya in Israel sitzt Fußball-Teamchef Andreas Herzog wegen der behördlichen Maßnahmen bis 19. März eine Quarantäne ab.

Tennis

Tennis: Als erste große Sportveranstaltung in den USA wird das Tennisturnier in Indian Wells für Damen und Herren gestrichen. Bei dem Masters-1000-Turnier der Herren wäre auch der Weltranglistendritte Dominic Thiem angetreten. Weitere Turniere sind vorerst nicht betroffen. ATP und WTA beobachten die Situation.

Ski alpin

Der alpine Ski-Weltcup endet ohne Finalveranstaltung. Die Rennen in Cortina d'Ampezzo in Venetien wären zugleich auch die WM-Generalprobe für 2021 gewesen.

Skispringen

Die Skiflug-WM in Planica (SLO) von 19. bis 22. März steht auf der Kippe. Am Donnerstag werden die FIS und die Trainer entscheiden, ob die WM abgesagt wird oder ohne Zuschauer über die Bühne geht.

Formel 1

Der für 19. April geplant gewesene Grand Prix von China auf dem Shanghai International Circuit wird vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Rennen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Auftakt in Melbourne am kommenden Sonntag findet wie geplant und mit Zuschauern statt, das Rennen eine Woche später in Bahrain als geschlossene Gesellschaft ohne Fans.



Leichtathletik

Die im März in Nanjing angesetzte Leichtathletik-Hallen-WM wird für heuer abgesagt und um ein Jahr verschoben. Sie wird entweder in Nanjing oder einem anderen noch festzulegenden Ort stattfinden. Die Halbmarathon-WM in Gdynia (POL) mit dem Salzburger Peter Herzog wurde auf Herbst verschoben.



Marathon

Die Frühjahrs-Marathons in Rom, Paris und Barcelona werden abgesagt und teilweise auf den Herbst verlegt. Beim Tokio-Marathon war nur ein Elitefeld am Start. In Wien hält man derzeit noch an der Austragung des VCM am 19. April fest.



Motorrad

Das Rennen der MotoGP beim Auftakt der Motorrad-WM am 8. März in Katar fand nicht statt. Hauptgrund sind die aktuellen Reiserestriktionen für Personen aus Italien.

Formel E

Gleich zwei Rennen der neuen Saison können nicht stattfinden. Die für 21. März in Sanya (China) geplant gewesene Veranstaltung wird ebenso auf unbestimmte Zeit verschoben wie jene am 4. April in Rom.

Judo

14 österreichische Judoka bekommen im März eine ungewollte Wettkampfpause. Der Grand Prix von Rabat findet nicht statt, da die marokkanische Regierung alle internationalen Sportveranstaltungen, Ausstellungen oder Versammlungen absagt.

Radsport

Die Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate wird nach positiven Tests auf das Coronavirus abgebrochen. Betroffen sind auch die vier österreichischen Profis Marco Haller, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Matthias Brändle, die nach einigen Tagen Quarantäne in Abu Dhabi nach Hause reisen dürfen. Der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo fällt 2020 aus. Neben dem traditionsreichen Eintagesrennen werden auch die beiden Rundfahrten Tirreno-Adriatico und Giro di Sicilia nicht durchgeführt.



Snowboard

Das Weltcupfinale im Slopestyle in Spindleruv Mlyn und die Parallelslaloms bei den Herren und Damen in Livigno gelangen nicht nur Austragung.

Eishockey

Die Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada und Frankreich fallen dem Coronavirus zum Opfer. Die A-WM war von 31. März bis 10. April in Halifax und Truro geplant gewesen, die WM Division 1A mit Österreich von 12. bis 18. April in Angers.



Beach-Volleyball

Die Turniere in Bandar Abbas (Iran) sowie in Yangzhou und Xiamen (jeweils China) werden gestrichen. Das verursacht in der Vorbereitung auch den österreichischen Teams wie Clemens Doppler/Alexander Horst und Robin Seidl/Philipp Waller Probleme, sie kämpfen noch um die Olympiaqualifikation.



Short Track

Die Mitte März in Seoul geplante Short-Track-WM wird abgesagt. Südkorea ist neben China und Italien vom Coronavirus am stärksten betroffen.

Tischtennis

Die WM in Südkorea wurde von März auf Juni verschoben.

Olympia 2020

Die Ende Juli beginnenden Spiele in Tokio sind nach derzeitigem Stand nicht gefährdet. Das IOC beobachtet die weitere Entwicklung und hält Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. Vor Ende Mai wird es keine Entscheidung über eine Absage, eine Verschiebung oder Einschränkungen geben. Betroffen von Absagen sind allerdings zahlreiche Qualifikations-Events, was eine faire Ausscheidung für die Athleten fraglich macht.

Quelle: Apa/Dpa