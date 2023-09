Costa gewinnt 15. Vuelta-Etappe - Kuss als Leader in Ruhetag

Der portugiesische Radprofi Rui Costa hat in einem taktischen Finale mehrerer Ausreißer die 15. Etappe der Vuelta für sich entschieden. Der 36-jährige Straßen-Weltmeister von 2013 (Intermarché) siegte am Sonntag nach 158,3 km von Pamplona nach Lekunberri. Der deutsche Bora-Profi Lennard Kämna verpasste einen Tag nach seinem 27. Geburtstag als Zweiter im Zielsprint den zweiten Etappensieg. Sepp Kuss aus den USA verteidigte seine Führung bei der Spanien-Radrundfahrt locker.

Der Profi von Jumbo-Visma, der mit den restlichen Favoriten als Tages-19. mit einem Rückstand von 2:52 Min. über die Ziellinie rollte, liegt nach der zweiten von drei Rennwochen weiter vor seinen Teamkollegen Primoz Roglic (+1:37 Min.) und Jonas Vingegaard (+1:44). Am Sonntag Dritter wurde Santiago Buitrago (Bahrain), zwei Sekunden vor Remco Evenepoel (Soudal), der den zweiten Etappensieg hintereinander aufgrund leichter Schwächen bergauf verpasste.

Es dauerte fast 80 Kilometer, bis sich eine 15-köpfige Spitzengruppe um Evenepoel bildete. Auf dem letzten Anstieg setzten sich Costa, Buitrago und Kämna entscheidend ab, in der finalen Abfahrt zum Ziel fuhr Kämna einen kleinen Vorsprung heraus. Der 27-Jährige verbremste sich aber und landete in einem kleinen Graben, der Sturz endete glimpflich. Aufgrund taktischer Spielchen von Buitrago kam Kämna wieder heran, war im Zielsprint aber langsamer als Costa, der seinen ersten Etappensieg bei einer großen Rundfahrt seit der Tour de France 2013 feierte.

Am Montag steht der zweite Ruhetag für das Fahrerfeld auf dem Programm. Dann folgen drei Bergankünfte hintereinander, ehe die Rundfahrt am kommenden Sonntag in Madrid endet.