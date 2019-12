"CR7 Air Jordan": Ronaldo-Flugshow bei Siegestor

Es ist ein Tor, das möglicherweise nicht nur Fußballfans und Medien, sondern auch Wissenschaftler beschäftigen wird. Cristiano Ronaldo spielte bei seinem 2:1-Siegestor für Juventus bei Sampdoria Genua am Mittwoch mit der Schwerkraft. "Er stand eineinhalb Stunden in der Luft", sagte Sampdoria-Coach Claudio Ranieri bewundernd. "Ronaldo hat etwas getan, was man sonst nur in der NBA sieht".

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Hoher Luftstand: Ronaldo entzückt Fußballfans mit Flugeinlage