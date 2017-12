Crystal Palace beendete Siegesserie von Manchester City

Nach 18 Siegen in Folge ist die Erfolgsserie von Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League gerissen. Ausgerechnet das abstiegsbedrohte Crystal Palace bremste den überlegenen Tabellenführer am Silvestertag und rang der Elf von Pep Guardiola ein 0:0 ab. Palace hätte sogar gewinnen können, aber Luka Milivojevic scheiterte in der 90. Minute mit einem Elfmeter an City-Torhüter Ederson.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Ein später Elfmeter kostete den Tabellenführer fast noch einen Punkt