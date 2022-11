Cup-Aufstieg motiviert Volleyballerinnen in der Liga

Mit zwei Auswärtssiegen in zwei Tagen hat die PSVBG Salzburg viel Selbstvertrauen getankt. In der Bundesliga warten am Samstag (19.30) in der Heimfestung Rif die Klagenfurter Wildcats.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Marie Lacek (vorne) und Patricia Maros im Angriff.

"Das Weiterkommen im Cup gegen Hartberg motiviert uns besonders", sagt Kapitänin Patricia Maros. "Unsere nächsten Gegnerinnen im Viertelfinale sind die Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz) und hier haben wir definitiv noch eine Revanche offen." Zunächst steht aber daheim das Bundesliga-Kräftemessen mit Klagenfurt an, das mit 10 Punkten vor Salzburg (7 Zähler) rangiert.

"Nach den Auswärtsspielen der vergangenen Wochen freuen wir uns sehr, endlich wieder in unserer Heimfestung, dem ULSZ Rif, zu spielen. Besonders, weil wir dann hoffentlich wieder mit der Unterstützung unseres Heimpublikums rechnen können", freut sich Mittelblockerin Marie Lacek.

Trainer Ulrich Sernow sagt: "Jeder Tabellenpunkt kann entscheidend sein. Wir wollen deshalb bei Heimspielen möglichst immer Punkte mitnehmen." Das junge Team aus Klagenfurt hat sich mit vier Legionärinnen verstärkt.