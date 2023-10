Cupsensation: PSVBG-Herren werfen Bundesligist aus dem Bewerb

Einen Tag nach dem 3:0-Sieg der Salzburger Volleyballerinnen bei Sokol/Post Wien haben auch die PSVBG-Herren eine Sensation geliefert.

Nach dem Zweitliga-Auswärtssieg vom Samstag in Wien (3:1 bei den Roadrunners) lieferte das Team von Trainerin Ingrida Schweiger am Sonntag eine faustdicke Cup-Überraschung: Kapitän Bernhard Richter und Co. steckten in Rif gegen Erstligist Weiz einen 0:2-Satzrückstand weg und siegten am Ende mit 19:25, 17:25, 25:23, 25:20, 15:11.

Die Salzburger waren im Vorjahr nur drittklassig unterwegs, ehe sie den Sprung zurück in die 2. Liga schafften. Trotz des guten Starts in die Saison war mit dem Cup-Erfolg gegen ein deutlich stärker eingeschätztes Team nicht zu rechnen.