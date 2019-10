Dadic und Preiner durch Weißhaidingers Medaille motiviert

Lukas Weißhaidinger hat mit Bronze vorgelegt, für die Siebenkämpferinnen Verena Preiner und Ivona Dadic ist bei der WM in Doha ebenfalls Edelmetall möglich.

In der Rolle des Jägers fühlt sich Lukas Weißhaidinger wohl. Mit dieser Einstellung ist er bei der WM in Doha in das Diskus-Finale gegangen. Die Bronzemedaille ist die erste für Österreichs Männer in der Geschichte von Leichtathletikweltmeisterschaften. "Wir werden sie auf alle Fälle abfeiern, es ist eine Medaille auf Weltniveau. Wer weiß, wie oft man so was erreicht", sagte der Oberösterreicher.

Als Quali-Zwölfter gerade noch in das Finale gekommen, trumpfte er dort aber groß auf. "Ich bin vielleicht nicht der beste Mann für die Qualifikation, aber absolut ein Mensch für das Finale." Er ging volles Risiko. "Die einzige Vorgabe von Gregor (Trainer Högler/Anm.) war, dass ich die ganze Zeit attackiere. Dazwischen war ich mal ein bisschen leer, aber dass ich im Sechsten einen 66er herauszaubere, das zeigt, dass ich es gewollt habe."

"Wir haben mit der Medaille geliebäugelt und sie manchmal ein bisschen angekündigt. Aber es hat sich im Training gezeigt, dass er stark drauf ist", meinte Högler. "Es taugt mir, dass es aufgegangen ist. Ich bin stolz auf ihn."

Diskus-Bronze von Lukas Weißhaidinger ist vielleicht erst der Anfang gewesen, am Mittwoch und Donnerstag bewerben sich Österreichs Siebenkämpferinnen Verena Preiner und Ivona Dadic um Edelmetall bei den Leichtathletikweltmeisterschaften in Doha (Katar). Topfavoritinnen sind die Belgierin Nafissatou Thiam (heuer 6819) und die Britin Katarina Johnson-Thompson (6813).

ÖLV-Rekordlerin Preiner will nach der "Wahnsinnsleistung" von Weißhaidinger eine Extraportion Motivation mit in ihren Bewerb nehmen. In Ratingen hatte sie sich dank sechs persönlicher Bestleistungen den ÖLV-Rekord mit 6591 Punkten geschnappt. "Das war kein perfekter Mehrkampf, der Weitsprung hat schlecht funktioniert, bei den Hürden war der Start nicht optimal. Ich bin nun in einer besseren Form", lässt sie aufhorchen. "Für Bestleistungen braucht es aber viele Faktoren. Aber an der Form wird es nicht liegen", erklärte Trainer Wolfgang Adler.

Dadic hat die ganze Konzentration auf die Weltmeisterschaft gelegt, in Ratingen war sie aus dem Training heraus angetreten und auf 6461 Punkte gekommen. Speziell für einen Mitternachtslauf hat sie nicht trainiert. "Ich kann generell recht lange aufbleiben und recht lange schlafen. Für mich ist das optimal. Der Zeitplan ist es auch, diese unnötigen sieben Stunden Pause, die wir sonst haben, brauchen wir nicht." Gemeinsam mit Haupttrainer Philipp Unfried war sie schon ein paar Tage früher nach Doha gereist, sie wollte sich akklimatisieren und an die Hitze gewöhnen.

