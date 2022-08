Dadic verärgert: "Das hätte man auch im Sinne des Athleten entscheiden können"

Nach ihrer Disqualifikation im Siebenkampf der Leichtathletik-EM haderte Ivona Dadic mit dem Jury-Urteil.

In Jeans und mit Jacke statt im Athleten-Outfit kam Ivona Dadic am Donnerstag ins Olympiastadion. Nach der Disqualifikation im 200-Meter-Lauf war der EM-Siebenkampf für die Oberösterreicherin frühzeitig beendet. Zweimaliges Übertreten der Bahnbegrenzung waren der Grund. Dadic wäre als Fünfte in den Finaltag gegangen, entsprechend schwer tat sie sich mit dem Ausschluss.

"Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Aber man hätte das auch im Sinn des Athleten entscheiden können", meinte die 28-Jährige. Zumal sogar eingeräumt worden sei, dass sie keinen Vorteil durch den minimalen Verstoß gehabt hätte. "Das ist ziemlich hart. Ein Kampfrichter macht sich wenig Gedanken, was sich da bei einer Athletin abspielt", ärgerte sich die EM-Dritte von 2016. Den Siebenkampf fortzusetzen, sei keine Option gewesen: "Ich bin erst um 2 Uhr ins Bett gekommen und habe kaum schlafen können." Sie will nun die gute Form für den Siebenkampf in Talence (FRA) in einem Monat nützen.

Die Linzerin Susanne Walli schaffte am Donnerstag über 200 Meter in 23,45 Sekunden als Vorlauf-Fünfte ganz knapp den Aufstieg in Semifinale. Im Speerwurf zog Victoria Hudson mit 60,49 Metern als Drittbeste ins Finale ein. In der Qualifikation gescheitert ist der Tiroler Stabhochspringer Riccardo Klotz mit 5,30 Metern.