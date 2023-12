Dakar-Aus für Walkner nach schwerer Bein- und Fußverletzung

Österreichs Motorrad-Aushängeschild Matthias Walkner muss die Pläne für die Anfang Jänner startende Rallye-Dakar ad acta legen. Der Salzburger zog sich bei der Vorbereitung in Kalifornien am Dienstag bei einem Sturz mit seiner KTM-Maschine schwere Bein- und Fußverletzungen zu und wurde bereits in Palm Springs operiert. Das teilten KTM und Management des 37-Jährigen am Donnerstag mit. "Ich muss mich jetzt auf eine sehr lange Rehaphase einstellen", sagte der Dakar-Sieger 2018.

BILD: SN/APA/AFP/CRISTIANO BARNI Muss die Dakar in diesem Jahr auslassen: Matthias Walkner