Dakar-Führender Walkner zu Hirscher-Lob: "Ball flach halten"

Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat vorsichtig auf das Lob von Ski-Star Marcel Hirscher reagiert. "Ball flach halten. Sind noch über 1.000 km, wo alles passieren kann", schrieb der Führende der Dakar-Rallye vor dem Start der schwierigen vorletzten Etappe am Freitag in einer Reaktion an die APA - Austria Presse Agentur.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Walkner will den Flug nicht vor der Landung loben