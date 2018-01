Dakar-Sieger Matthias Walkner ist zurück in Salzburg

Geschlaucht, aber überglücklich: Der 31-jährige Kuchler kam um 15 Uhr in Salzburg an - ohne Gepäck. Mit seiner Siegesprämie will er die Garage in Kuchl ausbauen.

Zwei Tage, nachdem er als erster österreichischer Dakar-Sieger in Südamerika Motorsport-Geschichte geschrieben hatte, ist Matthias Walkner am Montag in seiner Heimat Salzburg empfangen worden. Gegen Mittag war Walkner von Cordoba kommend auf dem Flughafen in München gelandet. Zwar kam der 31-jährige Motorrad-Rallyefahrer vom Flug übermüdet und ohne Gepäck sowie "Beduinen-Trophäe", aber dafür "überglücklich" in Salzburg an. Mit der Siegesprämie will Walkner seine Garage ausbauen.

Mit dieser Aussage sorgte der KTM-Fahrer für den größten Lacher beim Empfang im "Bulls Corner" des Fußballstadions von Fußballmeister RB Salzburg. Mit angereist im Mannschaftsbus waren Walkners Freunde aus Kuchl, die den Dakar-Sieger in Deutschland abgeholt hatten.

SN/neumayr/leo Es ist wohl nicht der erste Freudensprung von Matthias Walkner.

Walkner verließ den Bus mit einem Luftsprung und einem Riesenjauchzer sowie in einem in Windeseile produzierten, orangenen T-Shirt mit der englischen Aufschrift: "Hiasi, unser Dakar-Held 2018". "Ich freue mich riesig über diese Anteilnahme", sagte Walkner beim Empfang.

Trotz der langen Heimreise aus Argentinien wurde auch der Montag für Walkner zu einem Marathon, weil am Abend eine Willkommens-Party sowie ein Auftritt bei Servus TV auf dem Programm steht. Wenn alles klappt, will Walkner am Dienstag seinem engen Freund Marcel Hirscher beim Slalom in Schladming die Daumen drücken. Am Donnerstag kommt der Salzburger zu einer Pressekonferenz nach Wien.

Matthias Walkner grüßt die SN-Leserinnen und Leser!





(SN)