Dallas-Niederlage bei Doncic-Rückkehr im NBA-Play-off

Trotz 30 Punkten von Rückkehrer Luka Doncic haben die Dallas Mavericks den Ausgleich in der Play-off-Serie der NBA gegen die Utah Jazz hinnehmen müssen. Nach der 99:100-Auswärtsniederlage steht es 2:2 nach Siegen. Ebenfalls den Ausgleich in der besten Basketball-Liga der Welt schaffte Minnesota, am Samstag gewannen die Wolves zuhause mit 119:118 gegen die Memphis Grizzlies.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Luka Doncic konnte die Niederlage beim Comeback nicht verhindern

Boston steht indes schon dicht vor dem Einzug in die zweite Runde. Die Celtics schlugen die Brooklyn Nets auch im dritten Spiel, diesmal 109:103. Ein vorzeitiges Aus wendeten die Toronto Raptors beim 110:102 gegen die Philadelphia 76ers ab. In dieser Serie steht es nun 1:3. NBA-Ergebnisse vom Samstag - Play-off - Achtelfinali ("best of seven"): Eastern Conference: Brooklyn Nets - Boston Celtics 103:109 - Stand in Serie: 0:3, Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 110:102 - Stand 1:3 Western Conference: Utah Jazz - Dallas Mavericks 100:99 - Stand 2:2, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 119:118 - Stand 2:2.