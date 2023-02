Dallas verliert bei Premiere seines neuen NBA-Starduos

Die Dallas Mavericks haben das erste gemeinsame Spiel ihres neuen Starduos Luka Doncic und Kyrie Irving verloren. Die Texaner mussten sich am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Sacramento Kings nach Verlängerung 128:133 geschlagen geben. Neuzugang Irving kam auf 28 Punkte, der zuletzt angeschlagen pausierende Slowene Doncic auf 27. Topscorer der Partie war Sacramentos De'Aaron Fox, der 14 seiner insgesamt 36 Zähler in der Verlängerung erzielte.

SN/APA (AFP/GETTY)/THEARON W. HENDE 28 Punkte von Irving reichten nicht zum Sieg

Die Los Angeles Lakers rangen Titelverteidiger Golden State Warriors auch ohne LeBron James auswärts mit 109:103 nieder. Der Superstar ließ nach dem Übertreffen des NBA-Punkterekordes das zweite Spiel in Folge wegen einer Fußblessur aus. Die Lakers kämpfen mit einer Saisonbilanz von 26:31 Siegen weiter um die Play-off-Teilnahme. Golden State hat sein Ticket für die K.o.-Phase bei 28:28 ebenfalls noch lange nicht in der Tasche und muss zudem in den kommenden Wochen auf den am Knie verletzten Topstar Stephen Curry verzichten. Western-Conference-Leader Denver Nuggets besiegte die Charlotte Hornets auswärts 119:105. Matchwinner war einmal mehr der zuletzt zweimal zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga gewählte Serbe Nikola Jokic. Der 27-Jährige verbuchte mit 30 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists sein 20. Triple-Double der Saison - ein persönlicher Karrierebestwert, auf den er wenig gibt. "Das ist einfach, wie ich spiele", sagte Jokic. Die San Antonio Spurs, das Ex-Team des zu den Toronto Raptors transferierten Wieners Jakob Pöltl, kassierte mit 106:125 bei den Atlanta Hawks die zwölfte Niederlage in Serie.