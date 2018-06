Damen-Finale bei French Open lautet Halep gegen Stephens

Simona Halep hat am Samstag neuerlich die Chance, endlich ihren ersten Major-Titel zu holen. Die Rumänin, die sich mit einem 6:1,6:4 über Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza auch weiterhin Platz 1 im Ranking sicherte, trifft in ihrem vierten Endspiel bei einem Grand Slam, dem dritten in Paris, auf die US-Open-Siegerin Sloane Stephens.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Halep behielt durch den Sieg die Nummer-1-Position