Damen-Finale beim Beach-Volleyball-Major in Wien verschoben

Dem Damen-Finale beim Beach-Volleyball-Major in Wien hat am Samstag das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das am Abend angesetzte Endspiel zwischen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN-2) und Maria Antonelli/Carol (BRA-6) wurde wegen unsicherer Wetteraussichten auf Sonntag (11.30 Uhr) verschoben. Es wird damit unmittelbar vor den Herren-Halbfinali (ab 13.00) ausgetragen werden.

SN/APA/HANS PUNZ Brasilianerinnen leichte Außenseiterinnen