Damen-Staffel-Gold an Norwegen, ÖSV-Quartett 12.

Norwegens Damen-Quartett mit Synnöve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland hat am Samstag bei der Biathlon-WM in Antholz Staffel-Gold erobert. Schlussläuferin Röiseland holte schon ihre fünfte Medaille, die dritte in Gold. Deutschland (+10,7) sicherte sich Silber vor der Ukraine (18,4).

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Schlussläuferin Röiseland holte schon ihre fünfte Medaille