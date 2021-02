Daniliuc-Premierentor für Nizza bei 2:1-Liga-Auswärtserfolg

Flavius Daniliuc hat sich in seinem 18. Pflichtspiel für den französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza über seinen Premierentreffer freuen dürfen. Der 19-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler erzielte am Freitagabend beim 2:1-Auswärtssieg in der Ligue 1 bei Stade Rennes in der 58. Minute den entscheidenden Treffer des Spiels. Der als Rechtsverteidiger aufgebotene Ex-Bayern-Nachwuchsakteur wurde in der Schlussphase wegen eines Krampfes ausgetauscht, humpelte in die Kabine.

SN/APA (AFP)/DAMIEN MEYER Flavius Daniliuc (rechts) war der gefeierte Held im Nizza-Dress

Nizza schaffte zum Auftakt der 27. Runde in der Tabelle den Sprung von Rang 16 auf 12. Rennes liegt auf Platz acht.