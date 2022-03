Danso, Ilsanker, Schöpf und Weimann rücken ins ÖFB-Team nach

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat nach den Ausfällen von Florian Grillitsch, Philipp Lienhart, Christopher Trimmel und Dejan Ljubicic in seinem Kader für das Halbfinale im WM-Play-off am Donnerstag in Wales vier Nachnominierungen vorgenommen. Die zuletzt regelmäßig einberufenen Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker und Alessandro Schöpf stoßen ebenso zum Team wie Innenverteidiger Kevin Danso und Angreifer Andreas Weimann. Das gab der ÖFB am Sonntagvormittag bekannt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Stefan Ilsanker (l.) ersetzt Dejan Ljubicic im ÖFB-Kader