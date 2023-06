Darko Rajakovic neuer Coach von Pöltl-Club Toronto

Der Serbe Darko Rajakovic ist neuer Trainer der Toronto Raptors. Der 44-Jährige tritt beim Club der National Basketball Association (NBA) die Nachfolge des entlassenen Nick Nurse an, der fünf Saisonen tätig gewesen war. Die Raptors waren mit Österreichs Aushängeschild Jakob Pöltl im Play-in an den Chicago Bulls gescheitert. Ob Pöltl in Toronto bleibt, ist offen, der Vertrag des 27-Jährigen läuft Ende Juni aus. Rajakovic war zuletzt Assistenztrainer bei den Memphis Grizzlies.

