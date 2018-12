Darts-Europameister Wade im WM-Achtelfinale ausgeschieden

Darts-Europameister James Wade ist bei der WM in London überraschend schon im Achtelfinale ausgeschieden. Der Engländer unterlag am Freitag seinem Landsmann Ryan Joyce in einer hart umkämpften Partie mit 3:4 und verpasste damit ein Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Für den Favoriten ist die WM vorbei