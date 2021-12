Darts: Van Barneveld nach WM-Aus positiv auf Corona getestet

Der Niederländer Raymond van Barneveld ist am Tag nach seinem Aus bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der mit Fieber in Quarantäne befindliche Ex-Weltmeister am späten Freitagabend bekannt. Der 54-Jährige hatte am Vortag in der zweiten WM-Runde gegen Rob Cross verloren. "Während des Matches hatte ich keinerlei Symptome, aber danach habe ich bemerkt, dass ich Atemnot und Fieber bekomme", schrieb Van Barneveld auf Instagram.

SN/APA/dpa/Jörg Carstensen Barneveld (Archivbild) nach WM-Aus mit Corona-Symptomen

Momentan habe er Fieber und sei sehr müde, so der Niederländer aus der Hotel-Quarantäne. Er habe wegen der Situation sofort mit Cross und dem Dartsverband PDC Kontakt aufgenommen.