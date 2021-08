Das Mädchen aus dem Werbespot schwamm zur nächsten Medaille

Paralympics-Superstar Jessica Long hat am Dienstag mit Silber im 400-m-Freistil-Schwimmen (S8) ihre dritte Medaille bei den Spielen von Tokio geholt.

Insgesamt war es bereits das 26. Edelmetall der 26-jährigen US-Amerikanerin. 14 Mal eroberte sie Gold. Sie ist damit die erfolgreichste noch aktive Paralympic-Athletin. Die in Russland geborene Schwimmerin, die beidseitig unterschenkelamputiert ist, hat bereits im Alter von zwölf Jahren 2004 in Athen erstmals an den Paralympics teilgenommen. In Tokio bestreitet sie ihre fünften Spiele.

Sie gilt als Ikone des Para-Sports und stand im Mittelpunkt eines berührenden Werbespots beim NFL Super Bowl 2021. Vor einem Millionenpublikum wurde in dem 60-sekündigen Film die Geschichte ihrer Adoption nacherzählt. Long kann noch in Tokio mit ihrem Landsmann und zeitweiligen Trainingskollegen Michael Phelps gleichziehen, der 28 Olympiamedaillen im Schwimmen gewonnen hat. Sie startet noch über 100 m Brust und 100 m Delfin.