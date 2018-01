David Beckham erhielt Lizenz für MLS-Club in Miami

Nach vier Jahren des Wartens steht David Beckham vor der Vollendung seiner Träume vom Besitz eines Clubs der Major League Soccer. Eine Investmentgruppe um Englands Ex-Star erhielt am Montag von der nordamerikanischen Fußball-Profiliga Grünes Licht für eine Franchise in Miami. "Mit großem Stolz begrüßen wir Miami in der Major League Soccer", schrieb MLS-Commissioner Don Garber in einem Statement.

SN/apa (AFP)/RHONA WISE David Beckham bekommt seinen Club in Miami