De Bruyne fehlt ManCity nach Knieverletzung 5 bis 6 Wochen

Englands Fußball-Meister Manchester City hat den 2:0-Sieg im Ligacup am Donnerstagabend gegen Fulham teuer bezahlt. Der Belgier Kevin De Bruyne zog sich eine Bänderverletzung im Knie zu und fällt laut Clubangaben vom Freitag fünf bis sechs Wochen aus. Der Offensivmann war beim Titelgewinn in der Premier League vergangene Saison einer der Schlüsselspieler der "Citizens".

De Bruyne verpasst durch seine Verletzung unter anderem das Stadtderby am Sonntag in einer Woche (11. November) gegen Rekordmeister Manchester United. Auch in den restlichen Gruppenspielen der Champions League wird der 27-Jährige aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen.

Quelle: Apa/Ag.